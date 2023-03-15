В OZON заявили, что получили уведомление от биржи Nasdaq о принудительном делистинге

В пресс-службе интернет-магазина OZON заявили, что получили уведомление от американской биржи Nasdaq о принудительном делистинге.

«Мы считаем, что в полной мере соблюдали и продолжаем соблюдать все применимые к ней обязательства по отчетности, качественные и количественные критерии листинга Биржи и выполнила все дополнительные запросы Биржи о раскрытии информации с момента приостановки торгов 28 февраля 2022 года. Мы также отмечаем, что Ozon не находится под санкциями, введенными властями США или ЕС», — указано в сообщении.

В пресс-службе так же отметили, что делистинг американских депозитарных акций (ADS) компании будет произведен в соответствии с Правилом 5101. При этом в OZON добавили, что будут подавать апелляцию против этого решения биржи.

Ранее стало известно, что криптобиржа Binance захотела прекратить отношения с американскими партнерами.