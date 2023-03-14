ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2023 г. на уровне 2,3 млн б/с

Страны ОПЕК прогнозируют, что рост мирового спроса на нефть в 2023 году может составить 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), сообщается на сайте организации.

В абсолютном значении спрос на нефть может составить в 2023 году в среднем 101,9 млн б/с.

Ранее генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль-Гайс заявил, что «черное золото» в будущем сохранит роль критического компонента на международном энергетическом рынке.

Также Аль-Гайс говорил, что соглашение ОПЕК+, даже спустя годы после его заключения, является ключевым в обеспечении энергетической стабильности и развитии рынка нефти. По его мнению, спрос на нефть в 2023 году окажется на уровне 102 млн баррелей в сутки (б/с), что превысит показатель до пандемии коронавируса на 1,9 млн б/с.

Позднее аль-Гайс призвал увеличить инвестиции в добычу нефти для удовлетворения будущих мировых потребностей.