Глава Крыма Аксенов рассказал, когда выставят на торги первые национализированные объекты полуострова

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первые национализированные в Крыму объекты, ранее принадлежавшие украинским собственникам, пройдут в июне, передает РИА Новости.

«Первые объекты начнут продавать с июня. Желающие, думаю, найдутся», — сказал Аксенов.

Он уточнил, что выставлению на торги предшествует подготовительная работа по приему-передаче, оценке, некоторые объекты не внесены в кадастровые списки РФ.

Аксенов подчеркнул, что в этом году нужно продать как можно больше таких объектов.

«Все продаем, это принципиальная позиция. Никаких аренд, концессий — все в продажу», — уточнил глава региона.

Он добавил, что число объектов, подлежащих национализации и последующей продаже, растет. К концу марта будет готов дополнительный перечень.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщал, что под национализацию попали земельные участки, здания и пансионаты, принадлежащие украинским бизнесменам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому.