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Акции швейцарского Credit Suisse обрушились на фоне краха американского Silicon Valley

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Arnd Wiegmann/Reuters

Ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse рухнули более чем на 11%, свидетельствуют данные биржи SIX Swiss Exchange.

13 марта акции группы опускалась до 2,1 швейцарского франка за штуку — минимальных за всю историю существования кредитной организации. К 18:50 (мск) бумаги Credit Suisse торговались на уровне 2,2 франка. Падение акций банка происходит на фоне рекордных убытков и массового оттока клиентов.

На прошлой неделе зампредседателя совета директоров и главный инвестиционный директор инвестиционной Harris Associates Дэвид Херро заявил, что компания избавилась от 10% своей доли в Credit Suisse. Harris была крупнейшим и старейшим акционером швейцарского банка.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB).

Накануне глава Минфина Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что министерство начало разрабатывать план по минимизации ущерба от последствий банкротства SVB.

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