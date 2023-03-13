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ФТС назвала объемы внешней торговли России в 2022 году

ФТС: оборот внешней торговли России в 2022 году вырос на 8,1% и составил $850,5 млрд

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Виталий Аньков/РИА Новости

Оборот внешней торговли России по результатам прошлого года вырос на 8,1% и составил $850,5 млрд. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отчет Федеральной таможенной службы (ФТС).

Оборот внешней торговли России по итогам 2022 года увеличился на 8,1% и достиг $850,5 млрд», — указывается в публикации.

Помимо того, показатели объема экспорта из России в прошлом году выросли на 19,9% и составили $591 млрд, показатели импорта снизились на 11,7% — до $259 млрд.

Как сообщили в ФТС, профицит торгового баланса страны поднялся в 2022 году до $332 млрд по сравнению с $200 млрд в 2021 году. Таким образом, показатель вырос в 1,66 раза.

Ранее Центробанк сообщал, что в период с 24 февраля по 3 марта текущего года объемы международных резервов России снизились на $2,3 млрд. К началу весны этот показатель оказался на уровне $578,4 млрд. По итогам февраля объемы международных резервов России снизились на 3,82%.

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