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Аналитик Амирагян заявил, что ЕС могут отказаться от СПГ из РФ из-за поставок США и Катара

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Европейские страны могут отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России за счет наращивания импорта из США и Катара. Об этом РИА Новости заявил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.

«Европа технически может отказаться от поставок СПГ из России за счет наращивания импорта из других стран. В 2022 году Россия поставила в Европу около 17 миллионов тонн СПГ, что составляет всего 4% мирового рынка СПГ. Перераспределить эти объемы возможно за счет наращивания импорта СПГ из США, Катара и других поставщиков», – отметил Амирагян.

По его словам, при таком сценарии цена на топливо для Европы будет выше, чем во времена поставок из России. Все это произойдет из-за того, что придется переориентировать часть поставок с премиального рынка Азии. Однако такое решение, скорее всего, маловероятно и неэффективно.

Он добавил, что также маловероятен полный отказ со стороны Европы на закупку трубопроводного газа у России. В частности, у европейского региона нет достаточной инфраструктуры, чтобы заместить российские поставки.

11 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала европейские компании не продлевать контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) в России, чтобы освободить рынок для «надежных» поставщиков в Европу.

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