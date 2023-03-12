Посол Судана заявил о желании страны увеличить торговый оборот с Россией

Суданский посол в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, поставляя хлопок пищевые добавки и фрукты. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что сейчас торговый оборот между РФ и Суданом не на том уровне, которого стоило бы желать, и его увеличение могло бы позитивно повлиять на оба государства.

«В Россию Судан мог бы поставлять хлопок, гуммиарабик (применяется как пищевая добавка. — «Газета.Ru»), Судан — это один из крупнейших производителей этой добавки», — заявил Сирраджа.

Он также отметил, что в различные сезоны Судан мог бы поставлять в Россию фрукты хорошего качества.

Посол Судана в Москве также говорил о том, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что это поможет перемещению людей, торговле и позитивно повлияет на двусторонние отношения.

До этого исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла заявлял, что страна открыта к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти.