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Посол Судана заявил о желании страны увеличить торговый оборот с Россией

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Carsten Reisinger/Global Look Press

Суданский посол в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что Судан хотел бы увеличить торговый оборот с Россией, поставляя хлопок пищевые добавки и фрукты. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что сейчас торговый оборот между РФ и Суданом не на том уровне, которого стоило бы желать, и его увеличение могло бы позитивно повлиять на оба государства.

«В Россию Судан мог бы поставлять хлопок, гуммиарабик (применяется как пищевая добавка. — «Газета.Ru»), Судан — это один из крупнейших производителей этой добавки», — заявил Сирраджа.

Он также отметил, что в различные сезоны Судан мог бы поставлять в Россию фрукты хорошего качества.

Посол Судана в Москве также говорил о том, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что это поможет перемещению людей, торговле и позитивно повлияет на двусторонние отношения.

До этого исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла заявлял, что страна открыта к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти.

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