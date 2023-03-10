«Известия»: маркетплейсы могут обязать проверять продавцов и товар

Эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре обсуждают введение проверки маркетплейсами продавцов и товаров для борьбы с контрафактом. Об этом пишет газета «Известия».

«Во многих случаях речь идет об очевидных нарушениях <…> например, на товаре нет информации или она недостоверна», — отметил член Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Также он указал, что ряд иностранных правообладателей, которые самостоятельно контролировали товары и пресекали контрафакт, ушли из России. В настоящее время, по его мнению, логично установить к площадкам единые требования по контролю за поставщиками и товарами.

В Минпромторге указали, что бизнес сам должен взять на себя новые обязанности, а площадки не должны допускать к продаже продукцию с нарушениями.

В Wildberries ответили, что предложенная мера избыточна, так как она повысит нагрузку на интернет-площадки, но не решит проблему. В Ozon изданию сообщили, что компания формирует динамический список важных для покупателей брендов и запрашивает документацию по их товарам.

Ранее сообщалось, что российские власти могут вновь поднять вопрос о регулировании маркетплейсов из-за частых жалоб со стороны потребителей.