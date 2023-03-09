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Цена на нефть опустилась до $82 за баррель впервые с 28 февраля

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Lucy Nicholson/Reuters

Стоимость фьючерса нефти марки Brent, поставки которой ожидаются в мае этого года в ходе торгов опускалась до $82 за баррель впервые с 28 февраля. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Согласно данным торговой площадки, в 21:35 по московскому времени цена на нефть марки Brent опустилась до $82 за баррель и показала снижение на уровне 0,8%.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что цена на нефть из России продолжит расти, так как покупателей из Азии становится все больше. В публикации отметили, что, по данным трейдеров, предложение российской нефти марок Urals и ESPO, а также мазута выросло за последние недели. По их словам, повышенный интерес со стороны китайских государственных и крупных частных нефтеперерабатывающих заводов в дополнение к увеличению спроса со стороны Индии привел к росту стоимости топлива из России.

8 марта генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гаис заявил, что перенаправление потоков нефти из России в страны Азии не вызывает беспокойства у ОПЕК. Он отметил, что подобные перемены – обыденное явление. По его словам, сегодня рынок достаточно большой, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей.

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