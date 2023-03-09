РАР: Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России, включая компанию «Росатом». Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa (РАР).

Как рассказал изданию источник в Евросоюзе, самым большим сторонником сотрудничества в сфере атомной энергетики с «Росатомом» является Франция, а самой громогласной в этом вопросе стала Венгрия, «которая ссылается на национальную безопасность, как только речь заходит о возможных санкциях».

Как пишет РАР, до Брюсселя также доходит информация, что «Росатом», который не попал под западные санкции, расширяет свою деятельность и на другие отрасли экономики.

Ранее издание Hill писало, что европейские страны разошлись во мнении по поводу поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с «Росатомом». Согласно его материалу, когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива, «в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились».

Как отмечалось в статье Hill, «Росатом» поставляет топливо на атомные станции в Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии. В случае запрета, это негативно скажется на экономике этих стран.