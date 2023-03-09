Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РАР: Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России

close
100%
Пресс-служба госкорпорации «Росатом»

Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции против атомной энергетики России, включая компанию «Росатом». Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa (РАР).

Как рассказал изданию источник в Евросоюзе, самым большим сторонником сотрудничества в сфере атомной энергетики с «Росатомом» является Франция, а самой громогласной в этом вопросе стала Венгрия, «которая ссылается на национальную безопасность, как только речь заходит о возможных санкциях».

Как пишет РАР, до Брюсселя также доходит информация, что «Росатом», который не попал под западные санкции, расширяет свою деятельность и на другие отрасли экономики.

Ранее издание Hill писало, что европейские страны разошлись во мнении по поводу поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с «Росатомом». Согласно его материалу, когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива, «в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились».

Как отмечалось в статье Hill, «Росатом» поставляет топливо на атомные станции в Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии. В случае запрета, это негативно скажется на экономике этих стран.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть