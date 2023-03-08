Аналитик Башкатов счел сомнительным удовлетворение претензий Orlen к «Татнефти» и «Транснефти»

Перспективы удовлетворения требований польского энергетического концерна Orlen к российским сырьевым компаниям «Татнефти» и «Транснефти» из-за прекращения с конца февраля текущего года поставок нефти являются трудноосуществимыми и сомнительными. Слова руководителя направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Максима Башкатова приводит РИА Новости.

6 марта глава концерна Даниэль Обайтек заявил в эфире польской радиостанции Zet о намерении компании взыскать денежную компенсацию в связи с прекращением поставок российской нефти. При этом точную сумму планируемых претензий к российским «Татнефти» и «Транснефти» он указывать не стал.

«На данный момент перспективы удовлетворения требования (Orlen — «Газета.Ru») к «Татнефти» и «Транснефти» выглядят сомнительными», — заявил Башкатов.

28 февраля глава польского энергетического концерна Orlen Даниэль Обайтек заявил, что поставки российской нефти прекратились после визита президента США Джо Байдена в в Польшу. Однако Варшава не пострадает от этого, ведь у нее есть альтернативные каналы доставки сырья из Северного моря, Западной Африки, Мексиканского и Персидского заливов.