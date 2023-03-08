Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Башкатов счел сомнительным удовлетворение претензий Orlen к «Татнефти» и «Транснефти»

close
100%
Global Look Press

Перспективы удовлетворения требований польского энергетического концерна Orlen к российским сырьевым компаниям «Татнефти» и «Транснефти» из-за прекращения с конца февраля текущего года поставок нефти являются трудноосуществимыми и сомнительными. Слова руководителя направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Максима Башкатова приводит РИА Новости.

6 марта глава концерна Даниэль Обайтек заявил в эфире польской радиостанции Zet о намерении компании взыскать денежную компенсацию в связи с прекращением поставок российской нефти. При этом точную сумму планируемых претензий к российским «Татнефти» и «Транснефти» он указывать не стал.

«На данный момент перспективы удовлетворения требования (Orlen — «Газета.Ru») к «Татнефти» и «Транснефти» выглядят сомнительными», — заявил Башкатов.

28 февраля глава польского энергетического концерна Orlen Даниэль Обайтек заявил, что поставки российской нефти прекратились после визита президента США Джо Байдена в в Польшу. Однако Варшава не пострадает от этого, ведь у нее есть альтернативные каналы доставки сырья из Северного моря, Западной Африки, Мексиканского и Персидского заливов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть