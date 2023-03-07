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Глава Федрезерва Пауэлл: США продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией

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Jacquelyn Martin/AP

Глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что США продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией, передает РИА Новости.

Он отметил, что власти ожидают, что продолжающееся повышение целевого диапазона по федеральным фондам будет уместным.

Пауэлл рассказал, что сейчас уровень инфляции намного превышает долгосрочную цель в 2%, рынок труда остается крайне напряженным, а комиссия по открытым рынкам продолжает ужесточать денежно-кредитную политику и повышает процентные ставки.

По мнению главы Федрезерва США, инфляция в последние месяцы замедляется, однако до ее снижения до 2% «предстоит долгий и ухабистый» путь.

Между тем советник экс-президента Джорджа Буша Пиппа Мальмгрен заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики регулятора вряд ли приведет к возвращению показателя на целевой уровень в 2% годовых.

Во второй половине прошлого года темпы инфляции в США стали постепенно снижаться в том числе на фоне повышения процентных ставок, но замедление роста потребительских цен оказалось не таким стремительным, как ожидалось.

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