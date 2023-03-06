Рыбопромышленники в РФ предложили властям поднять ввозные пошлины на части белой рыбы

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила Минсельхозу обсудить возможность роста ввозных пошлин на мороженое филе и мороженый хек. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обращение президента АСРФ Алексея Осинцева, отправленное Минсельхозу.

В письме АСРФ речь идет о мороженом рыбном филе и мороженом хеке. В 2022 году импорт мороженого филе белой рыбы в целом из всех стран вырос на 140,3%, до 26,5 тыс. тонн. Общая стоимость этих поставок — $48,7 млн, или 3,67 млрд руб. При этом в письме утверждается, что рыбаки из России могут полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка с учетом увеличивающегося спроса. В Минсельхозе заявили, что вопрос о росте пошлин будет прорабатываться.

Участники рынка сошлись во мнении, что при уменьшении предложения на внутреннем рынке из-за ограничения импорта может грозить и ограничением экспорта. Поэтому конкурировать с зарубежной продукцией можно в плане цены. Кроме того, по рядку категорий в отрасли уже есть замещение зарубежных поставок. А для того, чтобы увеличивать спрос, необходимо расширять ассортимент продукции.

Аналитики посчитали, что в условиях санкций, когда поставки рыбной продукции из-за рубежа сократились, нельзя допускать «оскудения рыбной полки», а административные ограничения импорта могут лишь спровоцировать рост цен на местную продукцию, что повлечет за собой падение спроса со стороны потребителей.

21 февраля главы Росрыболовства Ильи Шестакова заявил, что убытки российских верфей от постройки рыбопромысловых судов к началу 2023 года достигли отметки 42 млрд руб. Отчасти подобный ущерб можно объяснить кризисным коронавирусным периодом, но в большей степени это было обусловлено отсутствием у верфей необходимых компетенций на начальном этапе программы строительства.