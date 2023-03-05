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Экономист Фэнъин: темпы роста ВВП Китая в 2023 году могут оказаться выше прогноза и достичь 6%

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Depositphotos

По итогам текущего года темпы роста объема внутреннего валового продукта (ВВП) Китая могут оказаться выше прогнозируемого уровня 5% и достичь к концу декабря отметки 6%. Слова бывшего директора Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин приводит РИА Новости.

5 марта агентство Reuters сообщило, что правительство Китая установило целевой показатель темпов роста ВВП на 2023 год на уровне около 5%. Этого уровня планируется достичь, несмотря на негативные последствия так называемой политики «нулевой терпимости» к распространению коронавируса в стране.

«Лично на мой взгляд, рост составит 6%, потому что у нас очень низкая базисная величина. В прошлом году мы ставили цель 5,5%, но достичь удалось лишь 3%, 2,5 процентных пункта оказались нереализованными, эта базисная величина обязательно должна восстановиться по итогам текущего года», — заключила Фэнъин.

На подобную динамику может, в частности, повлиять практически полное завершение коронавирусной пандемии в КНР. Этот фактор может добавить еще несколько процентов к потенциальному росту китайской экономики по итогам 2023 года.

«Эпидемия коронавируса практически завершилась, мы возвращаемся к нормальному состоянию, мы можем реализовать показатели потенциального роста, эти самые 4,5-4,6%, и еще два процентных пункта сверху, вот и получится шесть», — пояснила она.

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