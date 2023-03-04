Еврокомиссар Бретон заявил о необходимости ЕС перейти к модели экономики военного времени

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности Европейского союза необходимо перейти к модели экономики военного времени. Об этом он сообщил в беседе с Financial Times.

«Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве», — сказал Бретон.

Он также высказался в пользу наращивания производства боеприпасов, чтобы «справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности».

1 марта Der Spiegel сообщал, что Еврокомиссией был разработан проект перевода экономики Евросоюза с мирного времени на военное для поддержки Украины, который должен произойти в три этапа.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Испании подписало соглашение с компанией Nammo Palencia, по которому будет создан стратегический запас боеприпасов.

До этого немецкий политик, председатель Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявлял, что в ЕС из-за ситуации с Украиной нужно ввести «своего рода военную экономику».