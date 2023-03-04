Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссар Бретон заявил о необходимости ЕС перейти к модели экономики военного времени

close
100%
Reuters

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности Европейского союза необходимо перейти к модели экономики военного времени. Об этом он сообщил в беседе с Financial Times.

«Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве», — сказал Бретон.

Он также высказался в пользу наращивания производства боеприпасов, чтобы «справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности».

1 марта Der Spiegel сообщал, что Еврокомиссией был разработан проект перевода экономики Евросоюза с мирного времени на военное для поддержки Украины, который должен произойти в три этапа.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Испании подписало соглашение с компанией Nammo Palencia, по которому будет создан стратегический запас боеприпасов.

До этого немецкий политик, председатель Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявлял, что в ЕС из-за ситуации с Украиной нужно ввести «своего рода военную экономику».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть