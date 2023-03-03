Райффайзенбанк снова включили в топ-10 кредитных организаций Банка России

Дочерняя структура австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Райффайзенбанк с третьей недели февраля снова включили в топ-10 кредитных организаций, которые привлекают наибольший объем депозитов. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Банка России на своем сайте.

Райффайзенбанк выбыл из топ-10 регулятора в январе 2023 года. В том числе в список входят Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие». Райффайзенбанк вытеснил Московский кредитный банк.

Также, по данным российского Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась до 7,68% годовых в третьей декаде февраля. Во второй декаде февраля она составляла 7, 93%.

Ранее 3 марта в пресс-службе Райффайзенбанка сообщили, что организация на время перестала открывать счета новым клиентам юридическим лицам.

Во второй половине февраля стало известно о повышении вдвое минимальной суммы исходящего онлайн-перевода в иностранной валюте с 6 марта 2023 года со стороны Райффайзенбанка. С этой даты клиенты банка не смогут отправлять через мобильное приложение «Райффайзен-Онлайн» сумму меньше $10 тыс.