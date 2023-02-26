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«Известия»: на российском рынке появится около 20 брендов одежды из Ирана

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Около 20 брендов одежды из Ирана готовятся выйти на российский рынок. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, поставщики уже провели переговоры с Минпромторгом и управляющими торговых центров. Отмечается, что один из производителей заключил договор на $15 млн.

Среди иранских торговых марок фигурируют такие бренды как Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, Samira, Jila, Alireza.

В свою очередь замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что иранцы заинтересованы в налаживании контактов с владельцами коммерческой недвижимости в России и потенциальными инвесторами.

Собеседники «Известий» допускают, что иранские бренды будут пользоваться спросом, однако отечественные производители могут составить им конкуренцию, так как лучше ориентируются на рынке.

Ранее сообщалось, что лишь 25% брендов из всех тех, которые заявляли об уходе с российского рынка, действительно его покинули и полностью закрылись.

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