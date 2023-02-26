«Известия»: на российском рынке появится около 20 брендов одежды из Ирана

Около 20 брендов одежды из Ирана готовятся выйти на российский рынок. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, поставщики уже провели переговоры с Минпромторгом и управляющими торговых центров. Отмечается, что один из производителей заключил договор на $15 млн.

Среди иранских торговых марок фигурируют такие бренды как Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, Samira, Jila, Alireza.

В свою очередь замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что иранцы заинтересованы в налаживании контактов с владельцами коммерческой недвижимости в России и потенциальными инвесторами.

Собеседники «Известий» допускают, что иранские бренды будут пользоваться спросом, однако отечественные производители могут составить им конкуренцию, так как лучше ориентируются на рынке.

Ранее сообщалось, что лишь 25% брендов из всех тех, которые заявляли об уходе с российского рынка, действительно его покинули и полностью закрылись.