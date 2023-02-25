Bild: РФ оставалась крупнейшим поставщиком угля для Германии в 2022 году

Россия, несмотря на рестрикции Евросоюза, в 2022 году по-прежнему оставалась главным поставщиком каменного угля в ФРГ. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на данные германского союза импортеров угля.

В материале указывается, что в 2022 году Германия импортировала из РФ 13 млн тонн угля, на 37% больше, чем в 2021 году.

Согласно данным германского союза импортеров угля, в целом за прошлый год ФРГ закупила 44,4 млн тонн угля, что на 8% превышает значения годом ранее. Наиболее крупным поставщиком была Россия. За ней идет США, откуда Германия импортировала 9,4 млн тонн, что на 32% больше, чем в 2021 году. Замыкает тройку лидеров Австралия (6,3 млн тонн).

В публикации отмечается, что больше всего выросли угольные поставки в ФРГ из Южно-Африканской Республики (ЮАР) — на 278% в сравнении с годом ранее — до 3,9 млн тонн) и Колумбии (зафиксирован рост на 210%, до 7,2 млн тонн).

Ранее стало известно, что кабинет министров ФРГ намерен ограничить импорт сжиженного природного газа из России.