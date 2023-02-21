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Глава РСПП Шохин: бизнес и власти согласовали разовый взнос в бюджет РФ как обязательный

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в беседе с агентством РИА Новости заявил, что российские бизнес и власти согласовали разовый взнос предпринимателей в бюджет РФ как обязательный. При этом, как уточнил глава РСПП, пока нет понимания, как и исходя из каких параметров высчитывать этот единовременный платеж.

«Мы договорились, что это будет обязательный платеж — квази windfall tax — налог, «навеянный ветром». Его появление связано с уникальным сочетанием благоприятных условий работы российских компаний и конъюнктуры в ряде секторов, которые дали возможность компаниям в 2022-м и 2021 годах получить финансовые результаты более значительные, чем в предшествующие пару лет», — объяснил Шохин.

Но глава РСПП подчеркнул, что «при этом сохраняется вопрос — как считать этот «сверхдоход», который по сути им не является».

8 февраля газета «Ведомости» написала, что правительство РФ предложило крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что такой взнос обсуждается и он будет однократным. По данным источника издания, добровольный взнос в бюджет составит примерно 250 млрд руб.

21 февраля министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что взнос будет однократным в 2023 году.

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