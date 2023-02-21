Новак: Россия на несколько процентов снизила переработку нефти, и есть риски для отрасли

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в настоящее время снизила объем переработки нефти, и есть риски для отечественной нефтяной отрасли. Слова Новака передает агентство ТАСС.

«Нефтепереработка на несколько процентов ниже [чем в январе]. Есть риски. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», — отметил Новак.

21 февраля Новак заявил, что снижение уровня ежесуточной добычи сырой нефти на внутреннем российском рынке пока принято только на март этого года. Дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации на глобальном энергетическом рынке, сказал он.

10 февраля Новак озвучил планы сократить уровень суточной добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в первый месяц весны 2023 года. При этом решение должно коснуться только сырой нефти, но не конденсата.

20 февраля агентство Bloomberg сообщило ,что несмотря на эти планы, в период с 10 по 17 февраля 2023 года Россия нарастила объемы экспорта нефти до 3,6 млн баррелей в сутки.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что сообщение о планах по сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки добычи нефти в России в марте 2023 года было навязано санкциями западных стран. По ее словам, эта мера не должна привести к росту биржевых цен на сырье.

До этого гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова рассказала, что Россия расширила географию поставок топлива, в январе в преддверии эмбарго Евросоюза уже половину своих нефтепродуктов поставляла дружественным странам.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. В Кремле отказались принимать решение западных стран. 5 декабря также начало работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. С 5 февраля действует запрет на импорт российских нефтепродуктов, для них также установлены ценовые лимиты – на уровне $100 и $45 за баррель. Россия ввела ответные меры на санкции Запада. С 1 февраля 2023 года в России начал действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен.