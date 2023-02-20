Аналитик Зварич спрогнозировал коррекционное укрепление рубля на предстоящей неделе

Курс американского доллара может опуститься до 72,5 руб. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на прогноз аналитика финансового супермаркета Банки.ру Богдана Зварича.

По словам Зварича, продажа валюты в рамках бюджетного правила не смогла оказать существенного влияния на динамику рубля по отношению к основным мировым валютам и сдержать его ослабление.

Однако на этой неделе на рынке сложится ситуация, способная вызвать коррекционное укрепление рубля, поскольку к продажам валюты по бюджетному правилу добавится и объем предложения от экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на 27 февраля.

К 13:45 (по мск) американский доллар торгуется на Московской бирже за 74,11 руб., европейская валюта — 79,23, китайский юань — 10,79.

Ранее 20 февраля финансовый аналитик оператора дата-центров для майнинга BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, согласно которому национальная российская валюта начнет отыгрывать потери у американского доллара и евро ближе к концу февраля.