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Аналитик Зварич спрогнозировал коррекционное укрепление рубля на предстоящей неделе

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Pixabay

Курс американского доллара может опуститься до 72,5 руб. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на прогноз аналитика финансового супермаркета Банки.ру Богдана Зварича.

По словам Зварича, продажа валюты в рамках бюджетного правила не смогла оказать существенного влияния на динамику рубля по отношению к основным мировым валютам и сдержать его ослабление.

Однако на этой неделе на рынке сложится ситуация, способная вызвать коррекционное укрепление рубля, поскольку к продажам валюты по бюджетному правилу добавится и объем предложения от экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на 27 февраля.

К 13:45 (по мск) американский доллар торгуется на Московской бирже за 74,11 руб., европейская валюта — 79,23, китайский юань — 10,79.

Ранее 20 февраля финансовый аналитик оператора дата-центров для майнинга BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, согласно которому национальная российская валюта начнет отыгрывать потери у американского доллара и евро ближе к концу февраля.

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