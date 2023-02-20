В HeadHunter сообщили о дефиците аналитиков и биржевых брокеров в России

Число вакансий в России для инвестиционных аналитиков и брокеров снизилось на 20% в 2022 году относительно показателя 2021 года. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение руководителя службы исследований сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter Марии Игнатовой.

«На фоне масштаба событий в инвестиционной среде в 2022 году можно сказать, что рынок труда в данной сфере отреагировал лишь небольшой коррекцией. Число вакансий для инвестаналитиков и биржевых брокеров снизилось почти одинаково — на 20% к уровню 2021 года», — сказала она.

Падение спроса на инвестиционных аналитиков и биржевых брокеров Игнатова связала с востребованностью услуг частных инвесторов на фондовом рынке в России.

Также, по словам руководителя службы исследований HeadHunter, на одну вакансию на должность инвестиционного аналитика приходится два резюме соискателя, ищущего работу. Этим Игнатова объяснила рост предполагаемой зарплаты (115 тыс. руб.) над ожидаемой (100 тыс. руб.).

В первой половине января частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров высказывал мнение, согласно которому валютные интервенции, которые начал Банк России могут укрепить курс национальной валюты до 66 руб. за доллар.