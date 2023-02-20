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Аналитик BitRiver спрогнозировал укрепление рубля к доллару и евро к концу зимы

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Национальная российская валюта начнет отыгрывать потери у американского доллара и евро ближе к концу февраля. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение финансового аналитика оператора дата-центров для майнинга BitRiver Владислава Антонова.

«Комфортный ценовой диапазон для Минэкономразвития 70,00-80,00 руб. Логично предположить, что рынок должен протестировать верхнюю точку диапазона, чтобы зафиксировать коридор для движения курса доллара», — пояснил он.

По словам Антонова, дефицит бюджета и снижение предложения экспортной выручки подтолкнут курс к зоне 78-80 руб. за доллар.

Однако рубль останется под давлением, пока не появятся позитивные данные по сокращению дефицита бюджета, полагает аналитик. Специалист отметил, что в ближайший месяц доллар вряд ли поднимется выше 82 руб., евро — 80-81 руб., китайский юань — 11 руб.

К 8:00 мск американский доллар торгуется на Московской бирже за 74,20 руб., евро — 79,30, юань — 10,76.

На прошлой неделе финансовый эксперт Владимир Григорьев сообщил о существовании нескольких факторов, которые указывают на ослабление российской валюты, из-за чего курс доллара может дойти до 80 руб.

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