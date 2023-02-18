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FAZ: Польша продолжает покупать нефть из России, хотя обещала не делать этого

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Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Польша продолжает закупаться российской нефть, несмотря на свои обещания больше не покупать топливо из России. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ссылаясь на свои источники.

В публикации отметили, что на совещании послов стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе глава аппарата председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт заявил, что одна из стран союза все также получает нефть из России по нефтепроводу «Дружба».

По данным издания, северный участок «Дружбы» поставляет нефть в Польшу и Германию. Однако Германия уже с января не получает российскую нефть. При этом Польша ранее многократно заявляла, что покупка российской нефти прекратится к концу 2022 года.

В FAZ добавили, что в Польше не отрицают факт поставок нефти из России. Однако вместо каких-то комментариев решили сослаться на пресс-релиз польской нефтяной компании PKN Orlen. В нем говорится, что страна смогла заместить 90% поставок из России другими источниками. Остальные 10% составляют всего 3,5 млн тонн в год.

3 февраля агентство Bloomberg, ссылаясь на источники сообщило, что Польша собирается в феврале вдвое сократить импорт нефти из России по нефтепроводу «Дружба». По их информации, в текущем месяце планируется импорт порядка 220 тыс. тонн (около 58 тыс. баррелей в день) против 500 тыс. тонн в январе. Как сообщили источники, это связано с тем, что крупнейший энергетический концерн Польши PKN Orlen решил не продлевать контракт с «Роснефтью».

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