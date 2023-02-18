Экономист Григорьев заявил о возможном росте курса доллара до 80 рублей

Есть несколько факторов, которые будут указывать на ослабление российской валюты, отчего курс доллара может дойти до 80 рублей. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«В России падают доходы от экспорта. Так, в январе мы продали нефти заметно меньше, чем за тот же период прошлого года. А если начинают снижаться доходы, то уменьшаются и валютные поступления. Также за счет параллельного импорта и того, что российские импортеры нашли возможности взаимодействовать с рядом поставщиков из недружественных стран, отмечается небольшой рост импорта. Это все способствует ослаблению рубля», — отметил Григорьев.

По его словам, до конца первого квартала 2023 года курс доллара может подняться до 80 рублей. Однако после этого он будет снижаться. При этом резких скачков американской валюты не будет и никаких 140 рублей за доллар не ожидается, так как Центробанк просто не допустит этого.

Он добавил, что резкий рост курса доллара тормозится многочисленными сложностями, которые связаны с использованием этой валюты. Например, есть определенные проблемы при переводе долларов даже тем компаниям, которые не находятся под санкциями. Для обычных же граждан долларовый счет не так интересен, так как сейчас сложно превратить эти деньги в наличность на фоне того, что банкноты не поступают в Россию.

15 февраля финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин заявил, что юань является «отличной альтернативой» доллару и евро. Эксперт отметил, что китайская валюта может защитить россиян от растущих рисков со стороны Запада.