Иванов: не стоит пытаться импортозаместить все до последнего болта

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью ТАСС заявил, что не нужно стараться импортозаместить все до последнего болта.

Политик подчеркнул, что при этом не стоит забывать о критически важных отраслях, где импортозамещение играет важную роль. В качестве примера он привел грузовое автомобилестроение.

Иванов добавил, что стараться импортозаместить полностью все бессмысленно и даже глупо.

«Огромное количество промышленных товаров производятся десятками стран мира, в том числе и дружественными для нас государствами. И если у нас конкретного болта, гайки или чего-то еще нет и это лучше производится за границей и никаких ... санкций нет, то зачем нам разворачивать собственное производство, которое будет дороже, может быть, менее эффективно», — пояснил Иванов.

Ранее он говорил, что Россия через несколько лет выйдет на массовое производство авиации.