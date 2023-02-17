«Ъ»: глобальные игроки сократили выпуск пива в России по итогам 2022 года

По итогам 2022 года в России AB InBev Efes и входящая в Carlsberg Group «Балтика» снизили выпуск продукции, а Heineken сохранила прошлогодние объемы, при этом местные бренды смогли расширить свое производство. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на предоставленные данные от участника рынка.

Крупнейшие производители пива в России — AB InBev Efes и «Балтика» (часть Carlsberg Group) — сократили выпуск напитка в 2022 году. Причем у AB InBev Efes производство пива и пивных напитков снизилось почти на 2%, до 223,29 млн дал, у «Балтики» — на 4,7%, до 197,42 млн дал год к году. У Heineken показатели почти не изменились. Компания выпустила 93,65 млн дал продукции, что на 0,4% больше годом ранее. При этом лучшие показатели по итогам прошлого года оказались у МПБК «Очаково», которая увеличила разлив напитка на 59,2%, до 17,2 млн дал.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что снижение показателей международных компаний в России связано с уменьшением портфелей глобальных брендов. При этом доля транснациональных производителей в РФ в ближайшее время, скорее всего, не снизится. Речь идет о том, что дистрибуторские мощности позволяют заместить ушедшие марки пива.

Аналитики посчитали, что в 2023 году рынок пива в России ждет снижение спроса из-за ухода ряда компаний и введения системы маркировки. Однако оператор системы маркировки ЦРПТ заверил, что пилотные проекты показали хорошие результаты, которые никак не повлияли на процесс производства.

7 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компании NielsenIQ писала, что в России впервые после начала спецоперации стал расширяться ассортимент пивных брендов.