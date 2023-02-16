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Нефтяной экспорт России показал рост

МЭА: экспорт нефти из России в январе увеличился на 0,4 млн баррелей в сутки

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Физический объем экспорта нефти из России в январе 2023 года вырос на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с декабрем прошлого года, до 8,2 млн б/с, а доходы от экспорта увеличились на $0,7 млрд, до $13 млрд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на февральский отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Как говорится в документе, российский нефтяной экспорт увеличился в прошлом месяце на 300 тыс. б/с, несмотря на снижение поставок в страны Евросоюза на 450 тыс. б/с. Объем экспорта нефтепродуктов находился на уровне декабря — 3,1 млн б/с. При этом налоговые поступления от нефтяной отрасли РФ сократились в январе в годовом выражении на 48%, до $4,2 млрд (или до 310 млрд рублей) из-за дисконта на нефть марки Urals. А доходы от экспорта, невзирая на рост по сравнению с декабрем 2022 года, снизились по отношению к январю предыдущего года на 36%.

Согласно оценке МЭА, добыча нефти в России оказалась в январе всего на 160 тыс. б/с ниже, чем до начала специальной военной операции на Украине. А объем добычи нефти без газового конденсата немного снизился по сравнению с декабрем — на 40 тыс. б/с, до 9,77 млн б/с.

По мнению экспертов МЭА, решение Москвы о сокращении добычи нефти в марте на 500 тыс. б/с — попытка поддержать цены на Urals. Так, согласно данным, которые приводит в своем отчете агентство, цена Urals в январе в среднем составляла $49,48 за баррель, в то время как стоимость Североморского датированного — $82 за баррель.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что сообщение вице-премьера РФ Александра Новака о планах по сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки добычи нефти в России в марте 2023 года было навязано санкциями западных стран. По ее словам, эта мера не должна привести к росту биржевых цен на сырье.

До этого гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова рассказала, что Россия расширила географию поставок топлива, в январе в преддверии эмбарго Евросоюза уже половину своих нефтепродуктов поставляла дружественным странам

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