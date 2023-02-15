Еврокомиссия предложила запретить поставки в Россию 47 видов компонентов для электроники

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Жозеп Боррель заявили, что Евросоюз включит в новый, десятый пакет санкций против России 47 видов электронных компонентов и около 100 человек и компаний, передает ТАСС.

Новый санкционный пакет планируют ввести к 24 февраля.

«Мы предлагаем запретить 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, включая ракеты, беспилотники, вертолеты, а также компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров», — сказала фон дер Ляйен.

Дипломат также пообещала запретить экспорт в Россию промышленные и высокотехнологичные товары, в частности те, которые могут поставлять из Китая, включая авиадвигатели и их компоненты, тяжелую строительную технику и запчасти, системы связи. Новые меры ЕС коснутся товаров на сумму €11 млрд.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в свою очередь, что в черный список войдут около 100 человек и компаний. По его словам, речь идет о политиках, военных и »пропагандистах».

Ранее Reuters сообщил, что Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT четыре российскх банка.