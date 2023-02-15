Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия предложила запретить поставки в Россию 47 видов компонентов для электроники

close
100%
Yves Herman/Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Жозеп Боррель заявили, что Евросоюз включит в новый, десятый пакет санкций против России 47 видов электронных компонентов и около 100 человек и компаний, передает ТАСС.

Новый санкционный пакет планируют ввести к 24 февраля.

«Мы предлагаем запретить 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, включая ракеты, беспилотники, вертолеты, а также компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров», — сказала фон дер Ляйен.

Дипломат также пообещала запретить экспорт в Россию промышленные и высокотехнологичные товары, в частности те, которые могут поставлять из Китая, включая авиадвигатели и их компоненты, тяжелую строительную технику и запчасти, системы связи. Новые меры ЕС коснутся товаров на сумму €11 млрд.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в свою очередь, что в черный список войдут около 100 человек и компаний. По его словам, речь идет о политиках, военных и »пропагандистах».

Ранее Reuters сообщил, что Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT четыре российскх банка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть