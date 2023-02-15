Вице-премьер Белоусов заявил, что товарооборот России и ЕС упал на треть в апреле-декабре 2022 года

Объемы двустороннего товарооборота между Россией и странами Евросоюза (ЕС) сократились на треть в период с апреля по декабрь 2022 года. При этом Москве удалось частично заместить выпавшие объемы торговли с ЕС с помощью переориентирования поставок в азиатские страны и государства Персидского залива, приводит слова вице-премьера Андрея Белоусова агентство «Прайм».

«За апрель-декабрь 2022 года физические объемы торговли с Евросоюзом упали на треть. За этот период вырос товарооборот на южном направлении: Турция, Египет, страны Персидского залива — почти в два раза; со странами Юго-Восточной Азии и Китаем — больше чем на 17%», — заявил Белоусов в ходе выступления на итоговом заседании правления РЖД за 2022 год.

На спад объемов торговли с европейскими странами во многом повлияли международные антироссийские санкции, введенные западными странами. Из-за масштабных ограничений Москве пришлось искать новые рынки сбыта для своей экспортной продукции.

12 февраля председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что Китай и другие азиатские страны могут заместить до 85% от всего импорта, поставляемого в Россию из западных стран. В настоящее время в замещении на российском рынке продукции стран Евросоюза (ЕС) и США заинтересованы в первую очередь представители малого и среднего бизнеса КНР.