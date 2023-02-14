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Допдоходы России от корректировки налогов в нефтяной отрасли составят ₽600 млрд в 2023 году

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Бюджет РФ в 2023 году может получить дополнительные 600 млрд рублей поступлений из-за изменения налогообложения в нефтяной отрасли. Об этом во время выступления в Госдуме заявил замминистра финансов РФ Михаил Котяков.

«Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем более 600 миллиардов рублей за счет всех предложенных предложений — это первое», — отметил Котяков.

Он добавил, что эти корректировки не смогут оказать отрицательного эффекта на добычу нефти в стране.

16 ноября в Совфеде одобрили закон, согласно которому в период с 2023 по 2025 год налоговая нагрузка на нефтяную и газовую отрасли возрастет. В публикации указали, что в указанный период у «Газпрома» будет изъято по 50 млрд рублей в месяц, то есть в общей сумме 1,8 трлн рублей. При этом корректировка НДПИ на природный газ будет введена уже с 1 января 2023 года, а не с 1 июля, как планировалось ранее.

До этого РБК со ссылкой на заключение аналитиков Российского союза промышленников и предпринимателей писал, что запланированное в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы введение новых фискальных инструментов и увеличение налоговых ставок для российских предприятий может привести к противоположному эффекту, вопреки ожиданиям властей.

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