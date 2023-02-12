Глава МВФ заявила, что 2023 год может стать переломным для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила мнение, согласно которому 2023 год может стать переломным для мировой экономики. Заявление главы МВФ пресс-служба организации опубликовала на своем сайте.

«Рост мировой экономики остается слабым, однако она, возможно, находится на переломном этапе. После роста на 3,4% в прошлом году, мы ожидаем, что он замедлится до 2,9% в 2023 году и немного восстановится, до 3,1% в 2024 году», — спрогнозировала Георгиева.

По словам главы МВФ, в 2023 году власти стран мира должны поставить в приоритет борьбу с инфляцией. Глава МВФ отметила, что, несмотря на прогнозируемое снижение темпов мирового роста потребительских цен, который в 2023 году прогнозируется на уровне 6,6%, для большинства государств рост инфляции все еще сохраняется выше уровня времен до пандемии коронавируса.

Георгиева добавила, что восстановление мировой экономики может замедлиться в случае обострения конфликта на Украине.

Во второй половине января глава Международной организации труда (МОТ) Жильбер Хунгбо предрек более 200 млн работникам существенные финансовые трудности по итогам 2023 года. Их ежедневный заработок при 40-часовой рабочей неделе составит менее $1,9.