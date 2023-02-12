МВФ спрогнозировал инфляцию на Ближнем Востоке и в Северной Африке более 10% в 2023 году

Рост потребительских цен в большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки превысит 10% в 2023 году. Такую инфляцию спрогнозировала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, текст заявления пресс-служба организации опубликовала на своем сайте.

«Мы ожидаем, что уже четвертый год подряд инфляция в регионе будет больше 10%, что превышает среднемировой уровень», — сказала Георгиева.

Она отметила, что для государств региона с развивающимися рынками и экономикой и с низким уровнем дохода такой показатель роста цен отражает, в том числе обесценивание национальных валют.

По словам главы МВФ, в организации ожидают постепенного снижения инфляции по мере стабилизации стоимости нефти.

Накануне заместитель председателя ассоциации производителей и продавцов энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев выразил мнение, согласно которому решение Саудовской Аравии поднять экспортные цены на нефть для покупателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе может подтолкнуть ведущих сырьевых трейдеров к увеличению биржевой стоимости сырья североморской эталонной марки Brent до $100 за баррель.