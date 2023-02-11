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Экономист Григорьев назвал перспективными вложения в золото

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что вложения в золото остаются одними из самых перспективных. Об этом сообщает «Лента.ру».

По его словам, вложения в золото перспективны, так как экономическая стабильность не наступит в ближайшее время ни в России, ни на Западе.

«Рост стоимости золота в первый месяц после начала специальной военной операции был вообще феноменальным, стоимость золота поднялась до семи тысяч», — отметил эксперт.

Он добавил, что люди постараются вкладывать свои деньги в то, что надежно.

«Золото относится к числу таких активов», — сказал эксперт.

Григорьев подчеркнул, что в глобальной перспективе цена золота продолжит расти, однако нужно быть готовым к периодическим провалам.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные аналитиков Всемирного совета по золоту (WGC) сообщила, что по итогам прошлого года в России зафиксировали значительный рост спроса на золотые слитки. Этот показатель за 12 месяцев увеличился почти в пять раз по сравнению со значениями за аналогичный период 2021-го, а его рост оказался самым стремительным среди всех стран мира.

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