Депутат Арефьев назвал 2 фактора роста числа финансовых мошенников в России на 85% за год

Зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с «Лентой.ру» назвал два фактора, которые способствовали росту числа мошеннических организаций в России на 85% за год, о чем сообщил Центробанк 9 февраля. По словам парламентария, на это повлияли снижение уровня жизни россиян и низкий уровень их финансовой грамотности. При этом, как уточнил Арефьев, «к сожалению», пока Госдума не планирует никаких новых инициатив по борьбе с финансовым мошенничеством.

«Уровень жизни россиян снизился из-за инфляции в 12%. Цены выросли, потому что на 13% повысились жилищно-коммунальные платежи. Продовольственная инфляция превышает 20%. Именно поэтому такое мошенничество, которое было и раньше, сейчас увеличилось (...) Надо повышать уровень жизни россиян, который упал», — рассказал Арефьев.

Парламентарий назвал еще один фактор роста финансового мошенничества – низкий уровень экономической грамотности у россиян.

«Уровень финансовой грамотности действительно не очень достаточный. Но и у мошеннических организаций очень лестная реклама. Граждане клюют на уловки злоумышленников. Финансовая грамотность, конечно, невысока, но и мошенники у нас очень грамотные», — объяснил депутат.

По его словам, в настоящее время Госдума не планирует каких-либо новых инициатив по борьбе с финансовыми мошенниками.

«К сожалению, никто ничего не планирует и пока никто не обеспокоен», — уточнил Арефьев.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные Центробанка, в 2022 году число мошеннических организаций в России выросло к году ранее на 85% до 5 тыс. Из них Банк России выявил почти 2 тыс. пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тыс. нелегальных профучастников (рост в 1,4 раза) и 1,7 тыс. «черных кредиторов» (рост в 1,8 раза). Россияне в среднем отдавали мошенникам по 50–100 тыс. рублей в прошлом году, подытожили в ЦБ.