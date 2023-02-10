Новак считает, что механизм потолка цен негативно отразится на мировой экономике

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что механизм потолка цен на нефть и нефтепродукты может привести к дефициту предложения и росту цен. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его мнению, это является «вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада».

Ранее Новак заявил, что риски снижения добычи нефти в России в 2023 году сохраняются.

Чиновник отметил, что правительство вскоре займется оценкой этих рисков.

1 февраля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол допустил, что в 2023 году Россия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Согласно его прогнозу, это произойдет из-за усиления западных санкций в отношении энергетического сектора страны. Бирол отметил, что сокращение этого показателя в России может вызвать волатильность на глобальном энергетическом рынке.