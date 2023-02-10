Новак сообщил, что риски снижения добычи нефти в России в 2023 году сохраняются

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что риски снижения добычи нефти в России в 2023 году сохраняются, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что правительство вскоре займется оценкой этих рисков.

«Да, есть такие риски. Но мы будем в ближайшее время их оценивать», — ответил он на соответствующий вопрос.

1 февраля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол допустил, что в 2023 году Россия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Согласно его прогнозу, это произойдет из-за усиления западных санкций в отношении энергетического сектора страны. Бирол отметил, что сокращение этого показателя в России может вызвать волатильность на глобальном энергетическом рынке.

9 февраля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писала, что по итогам первой недели февраля объемы добычи нефти в России увеличились на 0,7% в сравнении со средними показателями за первый месяц текущего года.