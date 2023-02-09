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British American Tobacco запланировал завершить продажу бизнеса в России до конца 2023 года

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Depositphotos

Один из крупнейших в мире, британский производитель табачной продукции British American Tobacco собирается завершить продажу своей части бизнеса в России и Белоруссии до конца 2023 года. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

В публикации указали, что передача российского и белорусского подразделений, как ожидается, завершится в 2023 году.

В конце июля РИА Новости со ссылкой на отчет компании сообщило, что один из крупнейших в мире производителей табачной продукции British American Tobacco оценил ущерб после ухода из России почти в один миллиард фунтов.

До этого табачный концерн British American Tobacco объявил, что прекращает деятельность в России 11 марта. 9 марта компания приостановила инвестиции в страну. При этом в British American Tobacco подчеркивали, что одним из приоритетов для них является забота о сотрудниках в этот «чрезвычайно сложный и неопределенный период».

Ранее в Госдуме предложили национализировать табачный бизнес в РФ. Депутат фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев заявлял, что табачный бизнес на территории РФ следует национализировать, иначе сигареты от западных партнеров могут стать «прямым оружием массового поражения».

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