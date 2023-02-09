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Сбер в январе заработал 110 млрд рублей чистой прибыли, увеличив ее на 10% за год

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Пресс-служба Сбера

Сбер отчитался по российским стандартам финансовой отчетности за январь этого года. В первом месяце этого года банк заработал 110 млрд рублей чистой прибыли. Это на 10% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года, следует из пресс-релиза кредитной организации (есть у «Газеты.Ru»).

Другие финансовые показатели деятельности Сбера также показали рост в январе этого года по отношению к первому месяцу прошлого. Чистый процентный доход увеличился на 16% и составил 173,8 млрд рублей. На 15% увеличился чистый комиссионный доход банка, показатель достиг 45,6 млрд рублей. Розничный и корпоративный кредитные портфели Сбера увеличились на 12,6% и на 11,4%, остановившись на уровне 12,2 трлн и 18,6 трлн рублей соответственно.

Аналитики, опрошенные «Лентой.ру» подчеркнули, что качество кредитного портфеля Сбера остается стабильным. По их словам, банк продолжает наращивать прибыль, даже несмотря на традиционное для начала года снижение деловой активности.

Старший преподаватель кафедры экономической теории Российского экономического университета им. Плеханова Ходжа Кава сказал «Ленте», что у Сбера получилось не только сохранить достигнутые результаты, но и продолжить восходящий тренд. Экономист отметил, что это говорит о гибкой и правильной стратегии развития банка.

8 февраля Сбер сообщил о новых назначениях в топ-менеджменте своих территориальных банков.

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