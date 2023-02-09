Чешская инвесткомпания PPF Real Estate может продать ТРЦ «Невский центр» в Петербурге

Чешская инвесткомпания PPF Real Estate собирается продать торгово-развлекательный центр «Невский центр» площадью 91 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге. Об этом пишет газета «Ведомости».

По словам консультантов, которые работали с объектом, потенциальный покупатель актива может быть связан с фирмой «Аптекарский», которой принадлежат петербургские торгово-развлекательные комплексы «Владимирский пассаж», «Авеню» и «Космос». Собеседники газеты указали на то, что сделка уже получила одобрение, но пока еще не закрыта.

Эксперты рынка посчитали, что торговый центр может стоить около 7,8 млрд рублей. Однако из-за сложившихся обстоятельств продавец может предоставить скидку в размере до 20%.

Чешская PPF Real Estate – одни из крупнейший зарубежных инвесторов в российскую недвижимость. По итогам 2022 года компания занимала 13-е место среди владельцев арендной недвижимости с доходом от аренды в размере $155 млн.

В начале февраля аналитики консалтинговой компании NF Group сообщили, что объем вложений в коммерческую недвижимость России по итогам 2022 года достиг исторического рекорда в размере 487,2 млрд рублей. По мнению экспертов, после февраля 2022 года на рынке появились активы иностранных компаний, которые раньше не были доступны для покупки. При этом состояние отдельных сегментов рынка оказалось на высоком уровне, а темпы строительства практически не снижались.