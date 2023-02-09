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Производители пива попросили СФ поддержать дистанционную торговлю алкоголем

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Ассоциация производителей пива (АПП) обратилась к председателю Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой поддержать принятие законопроекта о снятии запрета на дистанционную торговлю алкоголем. Обращение есть в распоряжении РИА Новости.

В АПП назвали важным легализацию данного канала продаж с целью обеления рынка. Согласно российскому и мировому опыту, радикальные ограничения доступности алкогольной продукции сопровождаются всплесками правонарушений, указали в ассоциации.

Запрет дистанционной продажи алкоголя, по данным Ассоциации производителей пива, обернулся появлением рынка теневого оборота алкоголя. При этом снятие запрета нивелирует теневой рынок, а также значительно повысит налоговые и акцизные сборы.

Отмечается, что возраст покупателя может контролироваться как на стадии заключения договора, так и при передаче товара — через проверку QR-кода и документа, подтверждающего получение товара именно заказчиком.

Накануне АКИТ также предложила продавать алкоголь в дистанционном режиме, используя для защиты QR-коды.

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