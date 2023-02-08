Стамбульская биржа переносит торги впервые за 24 года

Турецкая фондовая биржа приостановила торги до вечера 14 февраля впервые за 24 года, чтобы избежать панического избавления от акций турецких компаний после разрушительных землетрясений 8 февраля, сообщает турецкое издание NTV.

«Наша фондовая биржа решила прекратить торговлю акциями, фьючерсами и опционами», — сообщает Borsa Istanbul после того, как торговля на бирже дважды останавливалась автоматизированной системой.

По словам экспертов The Guardian, доверие иностранных инвесторов к турецкой экономике снизилось еще перед землетрясением, когда Эрдоган заявил, что не станет повышать процентные ставки для борьбы с галопирующей инфляцией. Ожидаемый уровень инфляции к концу 2023 года составляет 43,2%, что вдвое превышает уровень, прогнозируемый турецким Министерством финансов.

Страховой аналитик Шаббир Ансари оценил ущерб экономике Турции от землетрясений в $1 млрд долларов.

Ранее сообщалось что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года. Подземные толчки также произошли в Сирии, Ираке, Ливии. Было зарегистрировано около 700 афтершоков.