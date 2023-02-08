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Стамбульская биржа переносит торги впервые за 24 года

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Турецкая фондовая биржа приостановила торги до вечера 14 февраля впервые за 24 года, чтобы избежать панического избавления от акций турецких компаний после разрушительных землетрясений 8 февраля, сообщает турецкое издание NTV.

«Наша фондовая биржа решила прекратить торговлю акциями, фьючерсами и опционами», — сообщает Borsa Istanbul после того, как торговля на бирже дважды останавливалась автоматизированной системой.

По словам экспертов The Guardian, доверие иностранных инвесторов к турецкой экономике снизилось еще перед землетрясением, когда Эрдоган заявил, что не станет повышать процентные ставки для борьбы с галопирующей инфляцией. Ожидаемый уровень инфляции к концу 2023 года составляет 43,2%, что вдвое превышает уровень, прогнозируемый турецким Министерством финансов.

Страховой аналитик Шаббир Ансари оценил ущерб экономике Турции от землетрясений в $1 млрд долларов.

Ранее сообщалось что землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля 2023 года. Подземные толчки также произошли в Сирии, Ираке, Ливии. Было зарегистрировано около 700 афтершоков.

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