Под новые британские санкции попали «Ростехкомплект», «Оборонлогистика» и «Топаз»

Под новые британские санкции попали предприятия «Ростехкомплект», «Оборонлогистика» и «Топаз», а также «Универсалмаш», сообщается на сайте британского правительства.

«Вводимые сегодня санкции нацелены на организации, на которые опираются [вооруженные] силы РФ», — указано в проекте санкций.

В списке этих организаций также указаны предприятия «Универсалмаш», «Липецк» и ЦСТ.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в него добавлены 15 российских физических и юридических лиц.

О введении нового пакета санкций в отношении России 8 февраля объявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, отметили в пресс-службе правительства.