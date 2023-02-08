Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Под новые британские санкции попали «Ростехкомплект», «Оборонлогистика» и «Топаз»

close
100%
Toby Melville/Reuters

Под новые британские санкции попали предприятия «Ростехкомплект», «Оборонлогистика» и «Топаз», а также «Универсалмаш», сообщается на сайте британского правительства.

«Вводимые сегодня санкции нацелены на организации, на которые опираются [вооруженные] силы РФ», — указано в проекте санкций.

В списке этих организаций также указаны предприятия «Универсалмаш», «Липецк» и ЦСТ.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в него добавлены 15 российских физических и юридических лиц.

О введении нового пакета санкций в отношении России 8 февраля объявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, отметили в пресс-службе правительства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть