Испания нарастила на 55% импорт российского газа в 2022 году

По итогам 2022 года Испания закупила у России на 55% больше газа, чем за аналогичный период 2021-го. В общей сложности за 12 месяцев Мадрид приобрел у Москвы эквивалент 56 021 гигаватт-часов топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов.

«Объем приобретенного Испанией газа из России в прошлом году вырос примерно на 55% по сравнению с показателем 2021 года. В прошлом году королевство закупило у РФ эквивалент 56 021 гигаватт-часов газа», — говорится в материале.

По суммарному объему импорта газа в Испанию Россия оказалась на четвертом месте. В тройке лидеров по этому показателю оказались США, Алжир и Нигерия. При этом в декабре Москва поднялась на одну строчку вверх по объемам экспорта топлива в королевство, потеснив Нигерию, уточняется в заметке.

«В декабре объем приобретенного королевством газа из РФ вырос почти на 30% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В первый зимний месяц 2022 года Россия являлась третьим по объему поставщиком голубого топлива в Испанию после США и Алжира», — заключается в статье.

При этом по итогам 2022 года Испания существенно снизила объемы импорта российской нефти. 3 февраля агентство EFE сообщило, что Мадрид приобрел за прошедшие 12 месяцев на 73% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Основными поставщиками топлива в королевство стали страны Африки, Северной Америки и Ближнего Востока.