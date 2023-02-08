Focus: антироссийские санкции Запада потерпели грандиозную неудачу

Западные антироссийские санкции, введенные из-за спецоперации на Украине, потерпели грандиозный провал, так как они не смогли сломить экономику РФ и оставить ее без доходов от продажи топлива. Об этом пишет Focus.

После начала спецоперации на Украине Запад ввел против России многочисленные санкции. Однако они навредили российской экономике в значительно меньшей степени, чем предполагалось. По данным МВФ, в ближайшем будущем экономика России будет расти быстрее, чем даже в Германии. Это происходит из-за того, что российское сырье все равно доходит до западных покупателей, а западные товары сложными путями доходят до российских потребителей.

В публикации отметили, что российскую финансовую систему сразу после начала спецоперации на Украине отключили от международной платежной системы SWIFT, однако она не рухнула за счет профицита текущих операций, когда экспорт превышает импорт. Кроме того, по мнению МВФ, экономика РФ будет расти в 2024 году достаточно быстрыми темпами.

По мнению автора статьи, экономика России держится еще из-за того, что ее поддерживает большой объем товаров из Китая. Кроме того, многие исчезнувшие поначалу западные товары на полках российских магазинов вновь появились на них, дойдя до РФ через третьи страны. Ситуацию поддерживает и то, что многие западные фирмы продолжают работать на территории России, а страна продолжает торговать нефтью и газом. Все эти условия только поддерживают российскую экономику, которая почти никак не пострадала от действий введенных ограничений.

3 февраля американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков сообщил, что западные санкции против российской сырой нефти потерпели полный провал, влияние нового лимита цен также будет несущественным. Согласно данным телеканала, новые предельные цены также могут не возыметь эффекта.