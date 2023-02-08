Аналитик Сигал заявил об отсутствии предпосылок для колебаний курса рубля

В настоящее время предпосылки для колебаний курса рубля к ведущим мировым валютам, включая американский доллар, отсутствуют. Этому поспособствовало в том числе резкое расширение объемов продажи валюты со стороны Министерства финансов (Минфина), приводит слова первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала «Лента.ру».

«Предположительно, расширение почти в три раза объемов продажи валюты Минфином существенного влияния на позиции рубля не окажет. Операции рассредоточены внутри дня и вряд ли будут видны инвесторам. Вероятно, рубль останется в текущих рамках — резких перепадов настроений удастся избежать», — заявил Сигал.

Другой причиной для стабилизации курса рубля выступит отмена правила об обязательной продаже валюты российскими сырьевыми экспортерами, указала аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова. Раньше компании были обязаны продавать существенную часть валютной выручки (сначала 80%, потом 50%), то теперь у них такой обязанности вовсе нет, что должно снизить давление на курс национальной валюты.

6 февраля курс доллара в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) достигал отметки 71 руб. Таких показателей не наблюдалось на площадке с 9 января 2023 года. В то же время курс евро опускался до уровня 76,2 руб., продемонстрировав падение на 0,9%.