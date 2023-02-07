DPA: правительство ФРГ просят запретить продажу аэропорта Франкфурт-Хан инвестору из РФ

Власти федеральной земли Гессен в Германии обратились к федеральному правительству, чтобы там воспрепятствовали продаже аэропорта Франкфурт-Хан компании NR Holding, связанной с российским предпринимателем Виктором Харитониным, сообщает агентство DPA.

«Мы просим федеральное правительство, которое сопровождает процесс в соответствии с Законом о внешней торговле, изучить все возможные варианты для того, чтобы воспрепятствовать этой продаже», — следует из сообщения регионального Министерства финансов.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что компания NR Holding, владеющая гоночной трассой Нюрбургринг в Германии, планирует приобрести обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан.

Агентство отметило, что Харитонин не числится в санкционных списках Евросоюза.

Аэропорт Франкфурт-Хан оборудован на базе бывшего военного аэродрома Соединенных Штатов, расположенной между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом.