Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

DPA: правительство ФРГ просят запретить продажу аэропорта Франкфурт-Хан инвестору из РФ

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Власти федеральной земли Гессен в Германии обратились к федеральному правительству, чтобы там воспрепятствовали продаже аэропорта Франкфурт-Хан компании NR Holding, связанной с российским предпринимателем Виктором Харитониным, сообщает агентство DPA.

«Мы просим федеральное правительство, которое сопровождает процесс в соответствии с Законом о внешней торговле, изучить все возможные варианты для того, чтобы воспрепятствовать этой продаже», — следует из сообщения регионального Министерства финансов.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что компания NR Holding, владеющая гоночной трассой Нюрбургринг в Германии, планирует приобрести обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан.

Агентство отметило, что Харитонин не числится в санкционных списках Евросоюза.

Аэропорт Франкфурт-Хан оборудован на базе бывшего военного аэродрома Соединенных Штатов, расположенной между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть