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Эстония запретила ввозить в страну российский бензин в канистрах

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Эстония запретит водителям ввозить на территорию страны бензин в канистрах из России с 6 февраля. Об этом сообщается на сайте эстонского Налогово-таможенного департамента.

С понедельника, 6 февраля, в страны Евросоюза будут запрещены закупка и ввоз российских нефтепродуктов. Как уточнила представитель эстонского департамента Пирет Тинкус, слова которой цитируются в сообщении, топливо, используемое для механических средств, также попадает под санкции ЕС. По ее словам, резидентам Евросоюза будет разрешено покупать бензин в России лишь в том объеме, который позволит им завершить поездку и вернуться на территорию ЕС.

Как пояснила Тинкус, это значит, что пассажир вправе ввозить в Евросоюз топливо, которое находится в стандартном автомобильном баке и предназначено для использования в нем же.

С 5 февраля Евросоюз совместно с «Большой семеркой» (G7) и Австралией ввели потолок цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты. С воскресенья также вступило в силу эмбарго на поставки в ЕС нефтепродуктов из России (бензина, дизеля, керосина, нафты и мазута).

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