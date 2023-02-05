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Глава МЭА Бирол: Россия потеряла $8 млрд в январе из-за предельных цен на нефть

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Ввод предельных цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне $60 за баррель привел к потере Россией $8 млрд от экспорта данной продукции в январе 2023 года. Спад в сравнении с показателем за аналогичный период 2022-го составил 30%, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

«Ограничение цен на российскую нефть, вероятно, сократит доходы Москвы от экспорта нефти и газа почти на 30% в январе, или примерно на 8 млрд долларов, по сравнению с годом ранее», — заявил Бирол в ходе выступления на конференции India Energy Week.

По его словам, на фоне международных сырьевых санкций против России вырастет роль Китая в обеспечении стабилизации кризисной ситуации на мировом энергетическом рынке. Рост спроса со стороны КНР не должен привести к снижению объемов поставок нефти на глобальном уровне.

«Мы ожидаем, что около половины роста мирового спроса на нефть в этом году будет обеспечено за счет Китая», — заключил Бирол.

4 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Trafigura сообщило, что «теневой» флот России, перевозящий нефть из этой страны в различные регионы мира, после вступления в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт сырья из РФ вырос до рекордных 600 танкеров. По этому показателю Москва обошла другие страны, столкнувшиеся с международными санкциями, — Иран и Венесуэлу.

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