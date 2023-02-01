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ДТЭК: Украина хочет увеличить импорт электроэнергии из ЕС, чтобы снизить дефицит

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Depositphotos

Украинский энергохолдинг ДТЭК планирует увеличить импорт электроэнергии, чтобы снизить дефицит внутри страны. Об этом сообщает Telegram-канал холдинга.

По данным Telegram-канала, в прошлом месяце Украина импортировала из ЕС 60 млн кВт/час. В дальнейшем объем закупок электроэнергии может увеличиться до 1 млрд кВт/час. Импорт 60 млн кВт/час помогает сократить дефицит электроэнергии на Украине и снизить продолжительность отключений.

«В перспективе, благодаря импорту, дефицит в энергосистеме потенциально может уменьшиться почти вдвое <...> Поставки электроэнергии из ЕС могут увеличиться до 1 миллиарда кВт-ч в месяц, что равняется потреблению около 4 миллионов домохозяйств», — говорится в сообщении.

Ранее в «Укрэнерго» сообщали о сохранении дефицита электроэнергии. Дефицит связан с нахождением на ремонте нескольких блоков тепловых электростанций. Потребление энергии не может быть полностью покрыто. Вследствие похолодания продолжает увеличиваться потребление энергии.

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